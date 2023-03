'Sou um latino-americano que acredita em uma região sem fronteiras', diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregou a união da América Latina para eliminar a tendência de retrocessos sociais e econômicos da região a cada governo de direita.

Falando após reunião com a Confederação de Trabalhadores das Américas, o mandatário petista disse que essa tarefa é mais importante do que cuidar apenas do Brasil.

"Hoje estamos mais pobres do que estávamos há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás estávamos mais pobres do que há 30 anos atrás. Parece que no nosso continente, nascemos para retroceder e não para avançar", disse Lula

"Eu tenho uma tarefa mais importante do que cuidar apenas do Brasil. Eu sou um latinoamericano; eu acredito na construção de uma grande nação, de uma América do Sul sem fronteiras, de uma América Latina sem fronteiras, não com o mundo do comércio livre, mas com o mundo do trabalho livre. Uma América Latina sem fronteira", prosseguiu. "Haveremos de construir essa América Latina mais unificada".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.