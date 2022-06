Sputnik: Venezuela sediará cúpula anti-Otan na fronteira com a Colômbia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O estado venezuelano de Táchira sediará uma cúpula contra a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nos dias 28 e 29 de junho.

O evento, conforme relatou o deputado Julio Chávez à Sputnik, será organizado em protesto à reunião da aliança militar que será realizada na mesma data, em Madri, Espanha.

O parlamentar disse que a atividade de protesto também ocorrerá em outros países, como Bélgica, e que espera que outras nações latino-americanas se juntem às atividades.

A cúpula contra a Otan será realizada na cidade de San Cristobal, capital do estado que faz fronteira com a Colômbia.

A escolha do local não é ao acaso. O estado de Táchira faz fronteira com a Colômbia, país que manifestou interesse em ingressar na Otan e é considerado pelos EUA um aliado estratégico.

O deputado enfatizou que, nos últimos anos, diversas tentativas de causar instabilidade na Venezuela ocorreram a partir da fronteira do estado de Táchira.

A fronteira terrestre entre os dois países ultrapassa 2 mil quilômetros. Em várias ocasiões, o presidente, Nicolás Maduro, acusou Bogotá de usar essa faixa para introduzir grupos armados e tentar desestabilizar seu país.

No último dia 17, Maduro disse que um plano promovido por Iván Duque, presidente da Colômbia, foi executado no estilo do traficante de drogas colombiano Pablo Escobar.

