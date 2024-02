Suprema Corte do México ordena que governo forneça informações sobre contratação do programa espião Pegasus

Apoie o 247

TÉLAM - A Suprema Corte de Justiça do México considerou fundado o pedido do Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (Inai) para que o Governo publique informações sobre a contratação do programa espião Pegasus, disse hoje o titular da instituição autônoma responsável pela proteção de dados pessoais, Adrián Alcalá.

O plenário do tribunal máximo instruiu o Ministério da Fazenda a "entregar em versão pública as informações relativas aos relatórios de operações apresentados pelas instituições financeiras e avisos de quem realiza atividades vulneráveis, diagnósticos, bem como do sistema de pagamentos eletrônicos interbancários relacionados à contratação do programa Pegasus", informou hoje a agência de notícias Sputnik.

Em março do ano passado, uma investigação da Rede em Defesa dos Direitos Digitais (R3D) revelou que o Exército utilizou o programa israelense Pegasus para intervir no telefone celular de um advogado do Comitê de Direitos Humanos de Tamaulipas (nordeste). O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacou naquela ocasião que todo o processo de monitoramento e vigilância foi sustentado pela lei.

Também teria sido alvo de espionagem com o mesmo programa o subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Governação do México, Alejandro Encinas, segundo uma investigação publicada em maio pelo jornal norte-americano The New York Times, que aponta o Exército mexicano como responsável.

A infiltração no telefone de Encinas ocorreu em 2022, enquanto ele liderava uma comissão da verdade encarregada de investigar o sequestro e desaparecimento em 2014 dos 43 estudantes de Ayotzinapa, um caso mundialmente impactante ainda não resolvido.

Encinas atribuiu responsabilidade ao Exército por esses desaparecimentos, o que pode ter despertado interesse em espionar suas comunicações.

Da mesma forma, o telefone do defensor e representante das famílias das vítimas de abusos nas investigações sobre supostas execuções extrajudiciais cometidas por militares em 2020 na cidade de Nuevo Laredo, Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos, foi interceptado. Documentos internos militares mostram que o secretário da Defesa, general Luis Cresencio Sandoval, foi informado dessa escuta.

O New York Times destaca que o Exército mexicano é a única entidade no país com acesso a este programa de espionagem e afirma que ele espionou mais telefones do que qualquer outro cliente no mundo.

O Inai, entidade autônoma estatal, solicitou acesso a todo o processo de contratação, que foi negado pela Unidade de Inteligência Financeira do Ministério da Fazenda.

O Governo havia afirmado que a reserva das informações dessa contratação estava associada à "segurança nacional". Mas o tribunal máximo determinou hoje que a reserva governamental das informações não foi comprovada. "A classificação das informações públicas depende de seu conteúdo e não do sujeito que a emite ou de suas atribuições", mesmo que tenha poderes relacionados à segurança nacional, indicou a Corte.

O presidente Andrés Manuel López Obrador disse hoje que a decisão do tribunal máximo visa prejudicar o Governo. "Aqueles que estão tentando se envolver nisso, para nos prejudicar, são os da Suprema Corte, já estão emitindo uma decisão ontem (terça-feira) nesse sentido, sobre Pegasus", disse o mandatário aos jornalistas.

Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO, é uma ferramenta de software vendida apenas para organismos governamentais e que permite espionar um telefone através de uma simples fotografia, e-mail ou mensagem do WhatsApp, fornecendo acesso completo ao histórico digital de um indivíduo, incluindo todas as suas conversas.

A organização defensora da liberdade de expressão Artigo 19 denunciou que o governo destinou recursos públicos para implementar uma campanha em sites digitais oficiais com o objetivo de desmentir o uso do aplicativo malicioso para espionagem.

