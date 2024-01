Termina em Cuba o fórum Operação Verdade, por uma mídia alternativa forte

Durante dois dias, os participantes debateram temas relacionados com a nova ordem internacional no campo da informação edit

Prensa Latina - A conferência internacional Nova Operação Verdade concluiu nesta segunda-feira (22) seus debates, mas a batalha da mídia alternativa pela verdade continua, disse o presidente da Agência Latino-Americana de Informação Prensa Latina, Luis Enrique González.

González agradeceu aos profissionais de comunicação de mais de 30 países que participaram do evento pela troca de experiências e projetos, além de discutir os problemas mais urgentes da imprensa alternativa à hegemonia ocidental.

O diretor agradeceu a participação no evento do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que destacou a necessidade de manter ativa a Operação Verdade para defender e mostrar a realidade das nações progressistas.

Assegurou que a Prensa Latina, apesar das limitações econômicas, está empenhada em coordenar e promover iniciativas midiáticas para defender os povos oprimidos.

Agradeceu também o trabalho do meio de comunicação pan-árabe Al Mayadeen que foi co-organizador do encontro que cumpriu os objetivos traçados.

Durante dois dias, os participantes debateram temas relacionados com a nova ordem informacional internacional, notícias em tempos de Internet.

Os debates foram concluídos, mas os participantes ainda poderão visitar locais de interesse cultural e histórico da ilha, para que possam vivenciar com os próprios olhos os esforços do país para estabelecer uma sociedade mais justa.

O fórum Operação Verdade comemora o 65º aniversário da celebração do evento homônimo organizado pelo líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, para refutar as campanhas contra o processo social nascente na ilha.

