Terremoto de magnitude 6,8 atinge o norte do Chile

De acordo com o Onemi, o tremor é de intensidade média e foi detectado às 19h07 no horário local (20h07 às em Brasília), entre as regiões do Atacama e de Arica e Parinacota edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Com dados do Centro Sismológico Nacional (CSN), o Escritório Nacional de Emergência do Ministério do Interior do Chile (Onemi) emitiu um alerta para um terremoto de magnitude 6,8 na região norte do país.

"O Centro Sismológico Nacional [CSN] indica que a magnitude do terremoto foi de 6,8 e estava localizado a 70 km a leste de Socaire", informou o órgão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Onemi, o tremor é de intensidade média e foi detectado às 19h07 no horário local (20h07 às em Brasília), entre as regiões do Atacama e de Arica e Parinacota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE