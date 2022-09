Terremoto de magnitude 7,6 atinge oeste do México e abala prédios até na capital

Tremor foi registrado a 46 km sul-sudeste de La Placita de Morelos, no Estado de Michoacán. Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA alertou que há risco de um tsunami no litoral edit

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa da região oeste do México, nesta segunda-feira, e foi sentido até na capital do país, onde prédios e casas foram abalados, sem danos relatados até agora, disseram autoridades.

O tremor foi registrado a 46 km sul-sudeste de La Placita de Morelos, no Estado de Michoacán, a uma profundidade de 10 km, segundo o USGS.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA alertou que há risco de um tsunami no litoral próximo a Michoacán.

