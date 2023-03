Trabalhadores equatorianos realizam nesta terça-feira manifestação em repúdio ao governo Lasso

Apoie o 247

247 - Os trabalhadores equatorianos marcharão nesta terça-feira (14) pelas ruas de Quito em repúdio ao governo do presidente Guillermo Lasso e sua falta de soluções para os problemas do país, informa a Prensa Latina.

A mobilização faz parte dos direitos humanos fundamentais, está dentro da Constituição, e estamos protestando justamente porque neste momento estamos em estado de indefesa, disse à Prensa Latina a presidente da Frente Única dos Trabalhadores, Marcela Arellano.

A dirigente sindical rejeitou as acusações de que os protestos geram desestabilização.

Na sua opinião, é o Executivo que gera maior instabilidade pela ausência de investimento social, com que o peso da crise econômica, política e até de segurança recai sobre os cidadãos.

Temos afirmado que é preciso ter orçamento para educação, saúde, segurança, mas até agora nada, enfatizou Arellano.

Ela criticou a intenção do governo de militarizar as ruas para combater o aumento da violência, o que pode prejudicar as mobilizações, já que a polícia costuma reprimir as manifestações.

Em defesa da segurança social, emprego, saúde e educação, os trabalhadores marcharão na tarde desta terça-feira junto com membros da Federação de Estudantes Universitários do Equador.

A mobilização será pacífica, garantiram os dirigentes, e exigirá que o presidente Lasso "se afaste" e deixe o poder.

