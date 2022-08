Trabalhadores venezuelanos marcham em apoio a Maduro

Apoie o 247

TeleSur - A classe trabalhadora da Venezuela se mobilizou na terça-feira em Caracas (capital) em apoio às políticas de reivindicação dos direitos trabalhistas empreendidas pelo governo do presidente Nicolas Maduro.

A mobilização começou por volta das 11h00 (horário local) da Plaza Morelos à Plaza Venezuela, o objetivo do dia era celebrar os ganhos sociais, econômicos e trabalhistas da Revolução Bolivariana, que protegeram os trabalhadores apesar do contexto do bloqueio ilegal que os Estados Unidos (EUA) impõem ao país sul-americano.

Ao mesmo tempo, o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos Regionais de Trabalhadores da Saúde (Fenasirtrasalud), Octavio Solórzano, destacou o papel do presidente venezuelano na restauração da economia nacional, apesar das medidas impostas pelos EUA.

En esta movilización participan la Central Bolivariana Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, las federaciones y sindicatos afiliados, después de la exitosa instalación de la Mesa Técnica Nacional con el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. pic.twitter.com/GrMXxzIpQA — PSUV (@PartidoPSUV) August 16, 2022

"O governo americano bloqueou um ponto nevrálgico de nossa economia com medidas coercivas e a retenção de nosso ouro, mas o presidente (Nicolás Maduro) seguiu o caminho certo e é por isso que evoluímos", enfatizou Solórzano.

O sindicalista também saudou a reativação dos contratos coletivos na área da saúde, bem como a inclusão de 120.000 trabalhadores na folha de pagamento de Maduro.

Neste sentido, o deputado Elvis Maldonado disse à estação de televisão estatal Venezolana de Televisión (VTV) que sua presença na marcha apóia "as políticas do Presidente Maduro Moros". Apesar das sanções, aqui estamos trabalhando para construir a pátria".

Por sua vez, o trabalhador da empresa Polar Frank Quijada também disse à mídia local que a representação do povo trabalhador continua ao lado do chefe de Estado, "continuaremos a construir a pátria que todos nós queremos, a bolivariana, a chavista, a do povo". Não mais intervencionismo ou oposição sem Estado", acrescentou ele.

Os líderes do Instituto Municipal da Juventude ratificaram seu apoio à administração do líder venezuelano, e sustentaram que estarão nas ruas "tantas vezes quanto necessário" em apoio às medidas do governo bolivariano.

A mobilização deste dia foi convocada pela Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (Cbst), as federações, sindicatos afiliados e dirigentes de trabalhadores, após a instalação da Mesa Técnica Nacional com o Ministério do Poder Popular para o Processo Social do Trabalho (Mpppst).

