Treze mortos em incêndios no Chile

SANTIAGO, 3 Fev (Reuters) - Dezenas de incêndios florestais violentos no Chile mataram pelo menos treze pessoas e incendiaram cerca de 14.000 hectares, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3), enquanto uma onda de calor de verão varre o país do hemisfério sul.



Onze pessoas, incluindo um bombeiro, morreram na cidade de Santa Juana, em Biobio, uma região cerca de 500 quilômetros ao sul da capital Santiago, disseram as autoridades locais.



O ministro da Agricultura também informou que um helicóptero de apoio de emergência na região sul de La Araucania caiu, matando o piloto e um mecânico.

