Tribunal ordena análise adicional dos telefones celulares envolvidos na tentativa de assassinato de Kirchner

TeleSur - O Tribunal de Apelação argentino decidiu na sexta-feira deferir um pedido da Vice Presidente Cristina Fernandez e permitir que os telefones celulares, que já estão nas mãos do judiciário, sejam examinados de 1 de julho a 1 de dezembro de 2022.

Em audiências anteriores, os dois assessores do deputado do PRO (macrismo) Gerardo Milman admitiram que haviam mudado os dispositivos e eliminado informações.

Este é o caso que investiga a tentativa de assassinato contra a vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner em 1º de setembro. As duas mulheres estavam com o deputado Macri quando uma testemunha o ouviu dizer "quando a matarem, eu estarei a caminho da costa".

O Tribunal de Recursos anulou uma decisão da juíza federal María Eugenia Capuchetti, que havia negado a reclamação da reclamante, e ordenou a "prorrogação do prazo proposto" para que as informações extraídas dos dois telefones já entregues ao sistema judiciário fossem analisadas de 1 de julho a 1 de dezembro de 2022.

De acordo com a decisão do tribunal, a análise deve ser realizada "como sugerido pelo requerente, sob o controle preciso do tribunal e do Ministério Público e com absoluta restrição de confidencialidade sobre todas as informações que não estejam estritamente relacionadas com o caso".

Desta forma, a Corte reverteu uma decisão da juíza María Eugenia Capuchetti, que havia determinado que a análise dos dois telefones deveria ser realizada nos dias após 30 de agosto de 2022, data em que, segundo uma testemunha, Milman havia se referido a um futuro ataque contra o vice-presidente, ocorrido dois dias depois, em um bar na frente dos dois assessores.

Cristina Fernández de Kircher foi o alvo de um ataque em 1 de setembro, embora não tenha sido bem sucedido.

