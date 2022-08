Turista brasileira morre ao cair de penhasco nos Andes do Peru

Apoie o 247

247 - Uma servidora do Superior Tribunal de Justiça (STJ) morreu nesta segunda-feira (1) após cair de um penhasco nos Andes Peruanos. Maria Lucia Paternostro Rodrigues morava no Distrito Federal e estava de férias. Ela deixa uma filha de 12 anos. As informações são do portal UOL.

Segundo amigos, o acidente aconteceu enquanto Maria fazia uma trilha no penhasco. Por ser uma área de difícil acesso, o corpo da servidora só foi localizado ontem e ainda está em processo de resgate. Depois deve ser encaminhado para Lima, capital do Peru.

Maria era formada em letras e em direito e pós-graduada em direito público. Ingressou no STJ em 2003 e atualmente exercia o cargo de assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac).

Durante sete dias, ela visitou o Parque Nacional Huascaran e observou a Laguna Parón, conhecida pelos belos tons de azul.

"Estávamos treinando juntos para uma trilha que iríamos fazer no ano que vem para a Patagônia. O percurso é grande: 100 km. Ela estava animada e fazendo planos", disse um dos amigos da servidora, Adriano Zed.

