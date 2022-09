Últimas sondagens mostram tendência pela rejeição da nova constituição no Chile

Apoie o 247

ARN - A última amostra das intenções de voto dos chilenos para o plebiscito deste domingo é de 20 de agosto. Isto deve-se à proibição imposta pelas regras do país. Nas quase duas semanas que se seguiram, a campanha prosseguiu e não se sabe publicamente como teve impacto na opinião pública.

Mas o cenário anterior é mais favorável à opção que rejeita a proposta constitucional. Por esta razão, o governo, que apoia o novo texto, tem trabalhado em formas de modificar novamente a lei.

Entre junho e julho, as sondagens mostraram a maior distância entre as opções de rejeição e aprovação. Numa sondagem, a rejeição atingiu os 50%, enquanto que a aprovação foi de 33%. Mas no final de julho e na primeira quinzena de agosto a tendência era para um estreitamento da diferença, embora não fosse claro que a aprovação pudesse inverter a situação e aparecer como a opção vencedora.

As empresas que publicaram até ao último dia permitiram sondagens que deram uma vantagem à rejeição de entre 9 e 13 pontos, dependendo da sondagem. Além disso, o número de eleitores indecisos situa-se entre 12 e 17 por cento. Ao contrário das eleições presidenciais e legislativas, a votação deste domingo é obrigatória. Há mais de 15 milhões de chilenos elegíveis para votar.

O que diz cada sondagem?

A última sondagem Pulso Ciudadano deu 45,8% para a opção de rejeição e 32,9% para a opção de aprovação. Cerca de 15,7% disseram que estavam indecisos.

Cadem, entretanto, apresentou um relatório no qual 46% apoiou a rejeição, 37% a aprovação e 17% disse que estavam indecisos. Esta empresa projectou, considerando as margens de erro, que o cenário de votação "mais restrito" seria de 52% para rejeição e 48% para aprovação.

A 20 de Agosto, o Painel Ciudadano apresentou o seu inquérito, dando 49% para rejeição e 39% para aprovação. Entretanto, 12% disseram que estavam indecisos.

Uma medida diferente é a da sondagem AtlasIntel Latinoamérica. Neste caso, apenas 4,8% estão indecisos. Além de uma maior vantagem para a opção de rejeição com 54,8%, enquanto que a aprovação atinge 39%.

Voto por ideologia

Pulso Ciudadano também revelou intenções de voto de acordo com a ideologia. Indicou que 27,9 por cento da população declarou ter lido todo o texto constitucional, que tem 388 artigos. Cerca de 49,1% declararam que apenas tinham lido alguns artigos e 23% declararam que não o tinham lido.

Além disso, fez uma repartição do voto de acordo com a identificação ideológica. Oitenta e quatro por cento dos que se consideram da esquerda votaram a favor da aprovação; doze por cento foram contra e três por cento estavam em dúvida.

Entre aqueles que se definem como de direita, 86% são contra; 10% são a favor e 3% estão em dúvida.

Entre aqueles que se definem como centristas, 36% aprovam o texto, 52% rejeitam-no e 11% estão indecisos.

