Uma corrida prematura para a presidência irrompe no México

CIDADE DO MÉXICO (Sputnik) – A menos de um ano e meio das eleições de 2024, a sucessão presidencial está em andamento no México com uma luta interna dentro do partido governista, enquanto a oposição inicia a formação de coalizões sem candidaturas claras.

No quinto ano do sexênio do presidente Andrés Manuel López Obrador, o governante do Movimento de Regeneração Nacional (Morena) abriu a disputa antes do início oficial das pré-campanhas.

O processo eleitoral interno nas forças políticas começará formalmente em setembro de 2023, mas a coalizão governista começou a se aglutinar em torno de quatro oficiais.

A lista de candidatos que López Obrador considera seus possíveis sucessores é encabeçada pela chefe de governo da capital, Claudia Sheinbaum; o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard; o chefe de política interna do Ministério do Interior, Adán Augusto López Hernández; e o líder da bancada Morena no Senado, Ricardo Monreal.

O próprio título da pré-campanha da governante da capital tenta esclarecer a dúvida sobre quem é o preferido do presidente: "É Claudia".

Uma mulher na frente

Um estudo publicado em 7 de fevereiro pela empresa Demotecnia coloca Sheinbaum e o Morena no topo das preferências.

A empresa com 30 anos no mercado de estudos demográficos comandada por Rodrigo Galván de las Heras destaca que a chefe do governo da capital é a principal candidata entre os dirigentes oficiais.

O Estudo Nacional de Opinião Pública da empresa indica que 39% das pessoas entrevistadas de 27 a 30 de janeiro consideram Sheinbaum a candidato presidencial com as melhores chances de vencer a disputa em junho de 2024.

O chanceler Ebrard aparece em segundo lugar, com 28% das preferências, onze pontos atrás da favorita, uma acadêmica e cientista de 60 anos.

Para evitar sanções do Instituto Nacional Eleitoral (INE), o ministro Ebrard, 63 anos, que governou a capital de 2006 a 2011, propôs que os aspirantes renunciassem aos cargos em julho próximo.

As outras duas figuras do movimento fundado por López Obrador em 2013 são seus compatriotas e amigos, López Hernández, com 8%; e com 4% o senador Monreal, que mantém posições críticas sobre as reformas legislativas promovidas pelo governo.

Embora outras pesquisas indiquem que a popularidade da governante sofreu as consequências dos recentes acidentes no metrô da capital, seu nível de popularidade se mantém.

A pesquisa do jornal El Financiero para o mês de janeiro dá a Sheinbaum um índice de aprovação de 47%, apenas dois pontos a menos que a pesquisa de dezembro.

O partido governista tem uma vantagem confortável em sua intenção de votar contra a oposição, segundo pesquisa bimestral de De las Heras realizada em 1.400 lares de idosos, identificados com titulo de eleitor.

O Morena obtém uma intenção de voto de 58% contra as duas principais forças da oposição, os partidos Ação Nacional (PAN, centro-direita) e Revolucionário Institucional (PRI, centro), com 8% das preferências, respectivamente.

Antes do início da pré-campanha, Sheimbaum e o Morena aparecem no topo da votação, que tem margem de erro de +/- 2,7%.

Oposição atrasada

O bloco de oposição tenta com muita dificuldade construir acordos entre partidos e organizações da sociedade civil e para definir uma candidatura unificada contra o partido no poder.

Um dado que surgiu das pesquisas impulsiona os esforços unitários: nas eleições legislativas de meio de seis anos realizadas em 2021, os quatro principais partidos da oposição juntos superaram os quatro partidos no poder em mais de meio milhão de votos.

Somando-se os mais de 3,44 milhões do Movimiento Ciudadano (MC, social-democrata) aos obtidos pela coalizão Va por México --que inclui PAN, PRI e o Partido da Revolução Democrática (PRD, centro-esquerda)--, o resultado é de pouco mais de 22,99 milhões de votos, segundo dados do INE.

Em contrapartida, Morena e seus aliados, os partidos Trabalhista, Ecologista Verde e Encontro Solidário, obtiveram pouco mais de 22,36 milhões de votos, menos que os 30,11 milhões de votos que López Obrador recebeu em 2018.

Com esses números, a oposição arrebatou a maioria qualificada de dois terços da coalizão governista, que, graças à aritmética na distribuição das cadeiras, só obteve maioria simples de metade mais uma das cadeiras do Senado e dos deputados.

Em busca de uma plataforma comum, um grupo pluralista de líderes sociais e políticos lançou na semana passada o "Coletivo pelo México", que em seus primeiros meses de formação incluiu o três vezes candidato presidencial de centro-esquerda, Cuauhtémoc Cárdenas .

Mas o líder de 88 anos, considerado um "líder moral" da esquerda, se distanciou do novo bloco oposicionista, horas depois de López Obrador qualificar aquela formação de "conservadorismo moderado".

Em 7 de fevereiro, o chamado Ranking do Poder Presidencial colocou pela primeira vez um legislador do PAN entre os cinco primeiros candidatos, atrás de Sheinbaum, Ebrard, López Hernández e do governador do estado de Yucatán, Mauricio Vila, do PAN .

Na lista semanal compilada pelo Polls.mx, aparece em quinto lugar Lilly Téllez, que chegou ao Senado em 2018 por Morena, mas se tornou dissidente do partido governista em 2020.

A combativa ex-apresentadora de televisão, que denunciou na tribuna do Senado um suposto apoio do crime organizado ao partido governista em alguns estados do país, foi a primeira a lançar sua própria campanha pela candidatura da oposição.

Os motores da corrida mal esquentaram.

