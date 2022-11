Unasul: líderes latino-americanos pedem um novo ímpeto para a integração regional

Apoie o 247

TeleSur - Ex-presidentes, ministros, parlamentares e intelectuais da região enviaram na segunda-feira uma carta ao presidente venezuelano Nicolás Maduro para pedir um novo impulso para a integração na região e para fortalecer os órgãos multilaterais em favor da paz.

"A integração é hoje mais necessária do que nunca. Um esforço significativo nesta direção alimentaria um círculo virtuoso que fortaleceria os organismos multilaterais e contribuiria para um bem maior que está atualmente em perigo: a paz. Ao contrário de outras regiões, a América Latina e o Caribe erradicaram há muito tempo as guerras entre países e podem se apresentar ao mundo como uma Zona de Paz", diz o texto.

Além disso, os signatários da carta enfatizam que a partir de janeiro próximo, vários países da região serão liderados por autoridades dispostas a unificar ainda mais a região e fortalecer as organizações de integração.

"Esta é uma oportunidade que não pode ser perdida. Juntos podemos fazer ouvir nossa voz. Divididos, nos tornamos invisíveis e não somos ouvidos. Os esforços de integração são antigos e seus resultados até agora modestos", acrescentaram eles.

Por outro lado, eles enfatizaram que a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) era um espaço favorável ao potencial da região para identificar projetos comuns e desenvolver iniciativas conjuntas, desenvolvendo múltiplas iniciativas de interesse "durante seus sete anos de operação".

"Entretanto, sua fraca capacidade de implementação, a ausência de uma dimensão econômica, comercial e produtiva e o abuso do veto implícito na regra do consenso nos processos decisórios, incluindo a nomeação do Secretário-Geral, facilitaram a paralisia da Unasul", declara a carta.

A este respeito, eles enfatizaram a necessidade de reconstruir um espaço efetivo de consulta para os países sul-americanos, insistindo que "não é, no entanto, uma reconstituição puramente nostálgica de um passado que já não existe". Uma nova Unasul deve assumir a responsabilidade autocrítica pelas deficiências do processo anterior".

Na carta, eles propõem a incorporação de novos atores e formas de acelerar e aprofundar o esforço comum das nações, tanto na esfera governamental como nas universidades, institutos, centros culturais, sindicatos e outros setores da sociedade.

"Confiamos em sua visão para fazer de nossa América do Sul uma força motriz para um novo nível de unidade e integração latino-americana, ancorada na solidariedade continental e nos valores permanentes da paz e da democracia", disseram os signatários.

Outro ponto levantado foi a necessidade de trabalhar pela migração ordenada, desenvolver programas integrados contra a mudança climática, conectividade rodoviária, ferroviária e energética, assim como a recuperação do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da América Latina, entre outros.

A carta enviada ao presidente venezuelano foi assinada por vários ex-presidentes da região, como Michelle Bachelet e Ricardo Lagos do Chile, Rafael Correa do Equador, José Mujica do Uruguai, Dilma Rousseff do Brasil, Ernesto Samper da Colômbia e Eduardo Duhalde da Argentina.

