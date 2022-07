Uruguai: sindicatos se mobilizam nesta quinta-feira para exigir melhorias salariais

Apoie o 247

ARN - Sindicatos agrupados no Plenário Intersindical dos Trabalhadores ( PIT-CNT ) do Uruguai se mobilizam nesta quinta-feira em defesa do "trabalho, salário e previdência de qualidade", no âmbito de uma greve geral convocada pela organização, sob o lema "Por nossos direitos, contra o ajuste regressivo”.

Os trabalhadores se reuniram a partir das 9:00 (GMT-3) da manhã na Praça Independência, localizada no centro de Montevidéu. De lá seguiram para o Palácio Legislativo. Organizações sociais, cooperativas e associações estudantis também foram mobilizadas.

O presidente do PIT-CNT, Marcelo Abdala, disse que o projeto de lei de negociação coletiva diminui os direitos dos trabalhadores. “A reforma previdenciária aumenta a idade de aposentadoria, reduz as pensões e também generaliza os Administradores de Caixas de Pensão (AFAP), para que haja também uma redução de direitos”, disse. Além disso, referiu-se ao risco de privatização das empresas estatais que fornecem água (OSE) e telefonia (Antel) no país.

"Estamos diante de um quadro de políticas restritivas que atingem a grande maioria", disse Abdala. "Encontramo-nos com pensões mínimas que não crescem, um orçamento habitacional que foi enormemente reduzido, medidas anti-industriais, medidas que não garantem obras públicas", acrescentou.

O dirigente da central sindical falou ainda sobre o impacto do corte salarial e pediu a recuperação dos salários reais. "Se o Produto Interno Bruto crescer, mesmo acima das estimativas oficiais iniciais, isso significa que a participação dos salários na riqueza gerada está se deteriorando, razão pela qual a desigualdade está crescendo”, disse.

Na chegada ao Palácio Legislativo, falarão a integrante da Secretaria Executiva do PIT-CNT, Abigail Puig, o representante da Federação dos Laticínios, Enrique Méndez, o líder do Sindicato Único das Telecomunicações, Gabriel Molina, que vai testemunhar em nome de empresas públicas, e o vice-presidente do sindicato, José Lorenzo López, que encerrará.

