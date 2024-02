Venezuela acusa CNN de favorecer os interesses da ExxonMobil em Essequibo

Apoie o 247

Prensa Latina - O Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, denunciou nesta sexta-feira (9) que a divulgação de notícias falsas pela rede americana CNN visa ocultar os interesses da empresa ExxonMobil em explorar e assumir ilegalmente o território de Essequibo.

"Este escrito insidioso procura encobrir o interesse da ExxonMobil em apreender e explorar ilegalmente uma área marítima pertencente à Venezuela e uma zona marítima indeterminada com a Guiana, conforme recentemente revelado por seu presidente, Alistair Routledge", declarou Gil através da rede social X.

O chanceler referiu-se à nota publicada pela CNN que alega que "a Venezuela está acumulando tropas perto da fronteira com a Guiana, apesar do acordo para evitar uma escalada".

A este respeito, Gil destacou que o jornalista da referida rede de televisão e autor da matéria, Vasco Cotivio, "tem um histórico de criar notícias falsas contra a Venezuela".

"Hoje, juntamente com Allegra Goodwin [jornalista], eles manipulam informações obtidas por meio de imagens de satélite da empresa Maxar, uma importante fornecedora de inteligência do Departamento de Defesa dos EUAe de empresas transnacionais como a ExxonMobil", comentou.

