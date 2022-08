Venezuela apoiará reconstrução de base petrolífera em Cuba

Apoie o 247

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, orientou na terça-feira (16) o ministro do Petróleo, Tareck El Aissami, e o presidente da PDVSA, Asdrúbal Chávez, a apoiarem a reconstrução da base de petrolífera cubana devastada na semana passada por um incêndio na cidade de Matanzas.

Durante uma cerimônia para homenagear o grupo de bombeiros que ajudou a apagar o incêndio em Cuba, o presidente Maduro pediu às autoridades que estabeleçam comunicação com as autoridades cubanas para iniciar a restauração da estrutura do pátio de tanques de combustível em Matanzas, informa a Telesul.

“Cuba sabe que conta com nosso apoio científico, técnico, de engenharia e operário; (...) entrem em contato com as autoridades petrolíferas e energéticas de Cuba para iniciar o projeto de reconstrução do estaleiro de superpetroleiros em Matanzas”, indicou o presidente.

Mais tarde, assegurou que Cuba não ficará sozinha em nenhuma circunstância, pois sempre terá "o apoio dos povos do mundo e de governos sensíveis, corajosos e humanistas".

