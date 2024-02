Venezuela detém 15 pessoas por suposta ligação com plano de magnicídio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Mundo - Um total de 15 pessoas, incluindo a ativista Rocío San Miguel, foram detidas na Venezuela por sua suposta ligação com o chamado plano "Braçadeira Branca", que tinha como objetivo assassinar o presidente Nicolás Maduro e outros funcionários do governo, anunciou o procurador-geral, Tarek William Saab.

"Por este caso, 15 pessoas foram privadas de liberdade, outras 4 estão sob medida cautelar (...) Além disso, existem 15 ordens de prisão pendentes de execução", expressou Saab durante declarações à imprensa.

continua após o anúncio

Entre os detidos, está a presidente da ONG Controle Cidadão, Rocío San Miguel, a quem Saab apontou como responsável pelos contatos com os meios de comunicação digitais na execução do plano de magnicídio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: