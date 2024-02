Venezuela e Rússia fortalecem laços de amizade e cooperação

Nicolás Maduro e Sergey Lavrov se reuniram no Palácio Miraflores, sede do Governo venezuelano edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reuniu-se nesta terça-feira (20), com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, fortalecendo as relações de amizade e cooperação entre as duas nações.

O presidente venezuelano e o chanceler da Rússia discutiram o mapa estratégico da cooperação bilateral abrangente, relata a Telesur.

A reunião realizou-se no Palácio Miraflores, sede do Governo, onde também estiveram presentes delegações dos dois países.

“Frutuoso e excelente encontro com o chanceler da Federação Russa, Sergey Lavrov, com quem falámos sobre as diferentes áreas da relação bilateral entre as nossas nações, reforçando e consolidando todo o mapa estratégico da cooperação integral Rússia – Venezuela”, destacou o presidente por meio da sua conta na rede social X.

Anteriormente, o chanceler russo reuniu-se com o seu homólogo venezuelano, Yván Gil, e com a vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez.

O chanceler Lavrov chegou à Venezuela nas primeiras horas da manhã após sua visita a Cuba, como parte de sua visita aos países da região.

"Caracas e Moscou partilham uma sólida relação bilateral baseada na amizade e na solidariedade, que se desenvolve amplamente em setores críticos. Particularmente, esta aliança tem a sua expressão em plataformas multilaterais, onde ambas as nações têm defendido a articulação de uma ordem mundial multipolar mais justa, preservar a proeminência da ONU e a supremacia do Direito Internacional", diz uma nota da imprensa presidencial.

