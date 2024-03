Venezuela marca eleição para o dia 28 de julho, aniversário de Hugo Chávez

A data do pleito presidencial segue os termos do acordo entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O chefe do conselho eleitoral nacional, Elvis Amoroso, informou nesta terça-feira (5) que a eleição presidencial na Venezuela será no dia 28 de julho, seguindo os termos do acordo entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição.

Tradicionalmente, as eleições no país acontecem em dezembro. O dia 28 de julho é o aniversário de Hugo Chávez (1954-2013), que presidiu a Venezuela de 1999 a 2013.

continua após o anúncio

Nicolás Maduro deve tentar se reeleger. Ainda não está decidido quem será o principal representante da oposição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: