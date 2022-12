Venezuela nomeia Manuel Vicente Vadell como embaixador no Brasil

Apoie o 247

247 com Kawsachun News - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na sexta-feira (22) que Manuel Vicente Vadell será o novo embaixador do país no Brasil. Vadell assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2023, mesmo dia em que Lula toma posse como presidente.

Este momento marcará o retorno das relações diplomáticas plenas entre os dois países. Em 2019, as relações foram suspensas pelo presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, que decidiu reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela, após o venezuelano se autodeclarar como tal.



Após a vitória eleitoral de Lula da Silva em 2022, o presidente eleito deu instruções a Mauro Vieira, que será seu chanceler, para restabelecer relações diplomáticas com o governo eleito do presidente Nicolás Maduro.



O presidente Maduro twittou na sexta: “Uma bela noite, envolta no frio natalino de nossa capital, encontrei-me com Manuel Vicente Vadell, que me trouxe ótimas notícias. Decidi designá-lo como novo Embaixador da Venezuela na República Federativa do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2023”.

A presença de Vadell é esperada na posse de Lula, na qual Maduro não poderá comparecer pela vigência de uma portaria do governo Bolsonaro de 2019, que proibiu a entrada de mais de cem venezuelanos no país. Em setembro de 2020, Vadell foi declarado “persona non grata” pelo governo Bolsonaro. Após a designação, ele permaneceu no Brasil, já que ela não se converte automaticamente em expulsão do país.

