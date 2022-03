Venezuela: presença da Otan na fronteira russa prejudicou os povos do mundo

Apoie o 247

Sputnik - A presença de armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na fronteira com a Rússia, ignorando o pedido de garantias daquela nação, tornou-se uma ameaça para os povos do mundo, disse o governo da Venezuela.

"As garantias foram deliberadamente desrespeitadas para que a OTAN não continue avançando em direção às fronteiras de uma das partes no conflito com suas ogivas nucleares, sacrificando não apenas o povo da Ucrânia, mas também os povos da Europa e do mundo em geral que serão significativamente afetados pelos efeitos da guerra econômica imposta à Rússia", disse a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez.

Motivos "provocações" do conflito entre Rússia e Ucrânia

A crise entre Rússia e Ucrânia é consequência de provocações acumuladas, assegurou Rodríguez. "A atual crise entre Rússia e Ucrânia (...) é um claro exemplo de provocações furtivas acumuladas que quebraram o equilíbrio entre as potências nucleares", disse.

Rodríguez destacou que essa forma de atuação da OTAN e dos Estados Unidos ficou evidente não apenas na crise na Ucrânia, mas em outras regiões do mundo.

"Não se trata de 24 de fevereiro, trata-se de provocações acumuladas, trata-se de provocações que deveriam ter sido evitadas. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque a dez quilômetros de sua fronteira, o fizeram porque havia uma ameaça à sua segurança", apontou.

Ucrânia e Rússia devem manter um diálogo sincero

As partes envolvidas na crise entre Rússia e Ucrânia devem se concentrar em um processo de diálogo que permita estabelecer pontos de equilíbrio, disse Rodríguez. "As partes em conflito devem, com humildade, engajar-se em um diálogo sincero e eficaz. Estados Unidos, Europa, OTAN, Rússia são chamados a restabelecer o equilíbrio", disse o funcionário da nação caribenha.

"Se os acordos de Minsk e o ato fundador de cooperação e segurança entre a Otan e a Rússia em 1997 tivessem sido respeitados, não estaríamos nestas horas de perigo e preocupação", disse Rodríguez.

