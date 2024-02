Venezuela propõe discussão com o Escritório da ONU para os Direitos Humanos sem "ingerências"

Apoie o 247

Agência Sputnik - Venezuela propôs o início de um processo de discussão com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, sem interferências ou participações políticas, após a suspensão pelo governo das atividades desse organismo em Caracas, anunciou o chanceler da nação caribenha, Yván Gil.

"Propusemos um processo de discussão com o Escritório do Alto Comissariado para levar a cooperação técnica a um nível apropriado, sem interferências ou participações políticas", expressou Gil durante sua intervenção na 55ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra.

Gil reiterou que as atividades deste escritório técnico em seu país foram suspensas depois que sua equipe realizou ações "inapropriadas".

