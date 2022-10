Venezuela rechaça politização do Conselho de Direitos Humanos da ONU por aliados dos EUA

Apoie o 247

247 - O governo venezuelano emitiu um comunicando rechaçando a politização do Conselho de Direitos Humanos da ONU após o órgão decidir renovar sua missão de monitoramento no país.

“O Governo da República Bolivariana da Venezuela rejeita categoricamente a Resolução aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, por meio da qual se renova o mandato do mecanismo de monitoramento hostil e interferente contra nosso país”, destaca o documento, segundo a agência Telesur.

Nesse sentido, a chancelaria venezuelana destaca que a medida é resultante de "duplos padrões, seletividade e uso politizado dos mecanismos do Conselho de Direitos Humanos" por um grupo de países que respondem aos interesses dos Estados Unidos.

A resolução foi apresentada por países incluindo Brasil, Canadá, Chile, Equador, Guatemala e Paraguai. O documento foi co-patrocinado por quase 50 países e aprovado por 19 votos a 5, com 23 abstenções. Os que se opuseram foram Cuba, Bolívia, China, Eritreia e a própria Venezuela, cujo representante no Conselho, o embaixador Hector Constant Rosales, qualificou a resolução de "hostil".

A missão foi criada em 2019 para investigar supostas “execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes desde 2014”.

Segundo o governo venezuelano, a renovação do mecanismo busca apenas desestabilizar a nação bolivariana. "A Venezuela denuncia que por trás da mencionada Resolução se esconde uma reivindicação aberta para incentivar e justificar os setores mais extremistas da oposição nacional e internacional do país", diz o comunicado.

O comunicado destaca a disposição do país latino-americano de colaborar com as diversas organizações de direitos humanos da ONU e acrescenta que continuará cooperando com o Conselho de Direitos Humanos, sempre com base no respeito aos princípios de objetividade, não-seletividade, não-politização, imparcialidade e diálogo construtivo.

