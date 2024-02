Venezuela rejeita planos da ExxonMobil de aumentar produção de petróleo em Essequibo

Apoie o 247

(Sputnik) - O governo da Venezuela rejeita os planos da gigante petrolífera americana Exxon Mobil de expandir o desenvolvimento da plataforma continental na disputada região do Essequibo, pois essas "ações ilegais" sob a cobertura dos Estados Unidos são uma violação dos acordos com a Guiana e das normas internacionais, disse a vice-presidente venezuelana Delcy Rodriguez na quarta-feira (7).

"A Venezuela rejeita as declarações ameaçadoras do CEO da Exxon Mobil [Guiana] Alistair Routledge. Esta corporação transnacional de energia não apenas assume a soberania da Guiana, governa os principais oficiais do país, incentiva o caminho ilegítimo da Corte Internacional de Justiça em detrimento do Acordo de Genebra, mas também busca proteger suas operações ilícitas no mar não delimitado sob a cobertura belicista dos Estados Unidos em cumplicidade com a Guiana. Isso viola claramente os Acordos de Argyle e o direito internacional. A Venezuela não vai parar de defender o Essequibo e defenderá seus direitos em quaisquer circunstâncias que surjam!", disse Rodriguez no X.

De acordo com a mídia guianense, Routledge anunciou a conclusão iminente do desenvolvimento do sexto projeto de produção no campo de petróleo e gás Whiptail, na costa da Guiana. A empresa espera receber em breve a aprovação ambiental e uma licença para a produção de petróleo, o que permitiria produzir um adicional de 250.000 barris por dia a partir de 2027. A produção atual de petróleo da empresa na Guiana está em cerca de 645.000 barris por dia.

A região do Essequibo, rica em petróleo e minerais, tem sido há muito tempo objeto de disputa entre Venezuela e Guiana. A Venezuela conquistou a independência da Espanha em 1845, com o Essequibo reconhecido como parte de seu território soberano. No entanto, em 1899, o Reino Unido apresentou e ganhou uma reivindicação de arbitragem para reconhecer o Essequibo como parte de sua então colônia caribenha da Guiana Britânica. A Guiana independente citou o Laudo Arbitral de 1899 em sua ação de 2018 na Corte Internacional de Justiça contra a Venezuela para reafirmar sua reivindicação de soberania sobre o território disputado.

Em dezembro de 2023, a Venezuela realizou um referendo no qual quase 96% da população votou pela incorporação da região do Essequibo ao país. O presidente guianense Mohamed Irfaan Ali disse que Georgetown considerava as ações de Caracas de incorporar o Essequibo, que compõe dois terços do território da Guiana, como uma ameaça à segurança nacional do país.

Após conversas em Kingstown em 14 de dezembro, Venezuela e Guiana concordaram em renunciar a qualquer uso da força na resolução do conflito territorial, reafirmaram compromissos de manter a América Latina uma zona de paz e evitar agravar a situação na região disputada.

