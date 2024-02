Venezuela suspende atividades do escritório de assessoria do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, anunciou nesta quinta-feira (15), que o Governo Bolivariano tomou a decisão de suspender as atividades da assessoria técnica do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país, informa a Telesur.

A chancelaria informou também que nos próximos 30 dias realizará uma revisão integral dos termos de cooperação técnica descritos na Carta de Entendimento assinada com o referido escritório.

Por este motivo, solicitou que o pessoal designado para esse cargo abandone a nação sul-americana nas próximas 72 horas, até que retifique publicamente perante a comunidade internacional a sua atitude colonialista, abusiva e violadora da Carta das Nações Unidas.

Explicou que esta decisão é tomada devido ao papel indevido que aquele escritório tem desenvolvido na Venezuela.

Lamentou que este escritório seja repetidamente utilizado como caixa de ressonância em nível internacional para manter um discurso contra o governo e o povo venezuelano.

Assegurou que, longe de ter uma atitude imparcial, tornou-se o escritório de advocacia privado dos golpistas e grupos terroristas que conspiram permanentemente contra o país.

