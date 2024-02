Vice-governadores argentinos rejeitam medidas de Milei

Apoie o 247

Prensa Latina - Vice-governadores de várias províncias argentinas rejeitaram as medidas implementadas pelo presidente Javier Milei.

Depois de visitar Israel e participar na véspera da missa de canonização de María Antonia de San José (Mama Antula) no Vaticano, Milei será recebido nesta segunda-feira (12) em audiência privada pelo Papa Francisco.

Ele também se reunirá com o chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra daquele país, Georgia Meloni.

Em comunicado, os vice-governadores de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Jujuy e outros territórios manifestaram o seu desacordo com a decisão do Governo de cortar os subsídios ao transporte e suspender a transferência do Fundo Nacional de Incentivo ao Professor.

Expressamos nossa enorme preocupação com o avanço implacável contra trabalhadores, empresários, produtores, profissionais liberais, empresários, jovens, comerciantes, crianças e aposentados, ao mesmo tempo em que alertamos para a pesada carga sobre as instituições de nosso país e o desprezo pelo sistema federal que nos governa, afirma o documento.

O método escolhido pelo Governo foi aumentar as dificuldades, privar direitos, alimentar a inflação, desproteger quem o Estado deveria cuidar e vingar-se politicamente, acrescenta.

Da mesma forma, exige que Milei pare de “manter os argentinos como reféns em suas batalhas políticas e não ameace sua qualidade de vida”.

A Argentina é a soma das províncias que a compõem. Reiteramos este conceito que é fundamental para compreender como é um país para todos, sem centralismos, caprichos, com sensibilidade social e responsabilidade, conclui.

