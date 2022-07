Vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez se reúne com Lula e Dilma em São Paulo

Apoie o 247

247 - A vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, estará no Brasil nesta terça (26) e quarta-feira (27) e terá agendas em São Paulo, na sede da Fundação Perseu Abramo.

Na terça-feira, Francia se reúne às 11h com a ex-presidente Dilma Rousseff. Mais tarde, às 15h, ela tem uma agenda com o ex-presidente Lula (PT). O foco central das conversas deverá ser "os mecanismos de integração da América do Sul".

Francia também se reunirá com Nilma Gomes, ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e com representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e do Movimento Negro.

