Vice-presidente da Colômbia sofre tentativa de atentado

Apoie o 247

ICL

247 - A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez Mina, disse nesta terça-feira (10) que um artefato explosivo improvisado com mais de 7 quilos de substância explosiva foi encontrado em uma estrada que leva a sua residência. O dispositivo foi destruído de forma controlada por um esquadrão antibomba, segundo Márquez.



“Membros da minha equipe de segurança encontraram um dispositivo com mais de 7 quilos de material explosivo em uma estrada que leva à residência da minha família na aldeia de Yolombo, na [cidade de] Suarez, Cauca [Departamento]”, escreveu Márquez no Twitter.

Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN. pic.twitter.com/gUpYQVOfFD January 10, 2023



Ela também publicou um relatório que descrevia o tipo e o peso do artefato explosivo. Segundo o documento, a bomba foi colocada na véspera da visita de Marquez à residência.



“Foi um novo atentado contra minha vida. Porém, não deixaremos de trabalhar dia após dia até conseguirmos a paz integral que a Colômbia sonha e necessita”, disse a vice-presidente. (Com Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.