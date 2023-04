Vice-primeiro-ministro de Cuba realiza visita à China para reforçar cooperação

As duas partes devem rever importantes projetos e ações que contribuem para a inserção efetiva de Cuba na iniciativa chinesa da Faixa e Rota da Seda edit

247 - O vice-primeiro-ministro cubano, Jorge Luis Perdomo, continua nesta segunda-feira (3), sua visita de trabalho à China, onde está realizando há quatro dias de conversas com autoridades e empresas do gigante asiático, informa a Prensa Latina.

Nesta segunda-feira, ele se reunirá com representantes de outras instituições governamentais do país e de empresas que têm relações comerciais com a ilha.

Perdomo chegou a Pequim na última quinta-feira à frente de uma numerosa delegação, cujo programa teve início nesse mesmo dia e incluiu conversações com o ministro das Indústrias e Tecnologias de Informação, Jin Zhuanglong; o presidente da Agência para o Desenvolvimento Internacional, Luo Zhaohui, e Zeng Yixin, vice-presidente da Comissão Nacional de Saúde.

Em reuniões separadas com seu homólogo Zhang Guoqing e o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Zheng Shanjie, ele discutiu as principais questões da agenda econômica bilateral.

Além disso, durante o fim de semana ele manteve intercâmbio com executivos do Genertec Group, Haier, Ceie, China Electronic Technology Corporation e a joint venture Biotech Pharma.

Durante sua estada em Pequim, as partes devem rever importantes projetos e ações que contribuam para a inserção efetiva de Cuba na iniciativa chinesa da Faixa e Rota da Seda, com base na implementação do Plano de Cooperação assinado entre La Havana e Pequim para sua promoção conjunta.

Outro objetivo é examinar o andamento de projetos de alto impacto nos planos de desenvolvimento econômico e social de Cuba com o apoio de doações concedidas pelo governo chinês.

Está prevista a assinatura de documentos destinados a fortalecer a cooperação bilateral em áreas prioritárias como telecomunicações e biotecnologia, bem como atualizar os convênios no setor de saúde.

A delegação cubana também conversará com os colegas chineses no setor econômico comercial, a fim de buscar novas alternativas para solucionar os principais obstáculos que as relações bilaterais enfrentam atualmente.

Esta visita segue-se à realizada em novembro passado pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e na qual foram selados 17 acordos que abrangem quase a maior parte dos setores-chave dos vínculos.

Para o presidente, a viagem superou as expectativas, pois recebeu uma demonstração concreta de apoio à ilha caribenha em um momento muito difícil e apreciou a vontade expressa de relançar os laços econômico-comerciais

