Vídeo de tiroteio em aeroporto no Chile choca internautas; assista

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais e na imprensa latino-americana mostra o momento de um tiroteio no maior aeroporto do Chile em meio à tentativa frustrada de um assalto multimilionário.

Imagens amplamente divulgadas nas redes sociais mostram um tiroteio entre assaltantes e funcionários da agência de aviação DGAC do Chile sob um avião da LATAM Airlines no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez, em Santiago.



As autoridades disseram que um ladrão e um oficial de segurança do aeroporto da DGAC morreram durante a tentativa de assalto.



No palácio presidencial de La Moneda, em Santiago, o vice-ministro do Interior, Manuel Monsalve, disse a repórteres que 10 assaltantes entraram no aeroporto em três veículos depois de amarrar um segurança.



"Houve uma intensa troca de tiros", disse Monsalve, observando que os agentes de segurança "frustraram um assalto por um grupo altamente organizado, altamente armado e provavelmente muito bem planejado".



O avião, que havia chegado de Miami, carregava US$ 32,5 milhões para serem transportados localmente pelo provedor de segurança Brinks.

Raul Jorquera, diretor-geral da DGAC, disse aos jornalistas que nenhum passageiro correu risco durante o confronto, e que os assaltantes tinham "poder de fogo de alta capacidade" para roubar o dinheiro.



O crime organizado no Chile aumentou nos últimos anos, incluindo elaborados assaltos a trens e roubos multimilionários no principal porto marítimo do país.

Veja:

[INTERNACIONALES] Terror en el aeropuerto de Santiago de Chile: delincuentes intentaron robar 32 millones de dólares, terminaron a los tiros y murieron dos personas. pic.twitter.com/r2DfFSU14K March 8, 2023

🇨🇱 Tiros, muerte y pánico en el aeropuerto de Chile



➡️ Dos muertos: un delincuente y un policía



📲 Hasta las 13.00hs en @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/a3mh1ZcMxN March 9, 2023





(Com Reuters)

