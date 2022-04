Vitória de López Obrador: México aprova nacionalização do lítio

O Estado mexicano terá exclusividade na exploração do mineral edit

247 - O Senado mexicano aprovou na terça-feira (19) mudanças na lei de mineração para nacionalizar as reservas de lítio do país, um dia após a medida foi debatida e aprovada pela Câmara dos Deputados. O Estado mexicano terá exclusividade na exploração do mineral. Ficará proibida a participação de empresas privadas, nacionais ou estrangeiras.

A aprovação foi uma vitória para o presidente mexicano López Obrador, de esquerda e que integra o partido Movimento de Regeneração Nacional (Morena). "O lítio é nosso", comemorou o presidente mexicano, López Obrador, após comemorar a aprovação de seu projeto pelos deputados.

O mineral é considerado o combustível do futuro, pois é usado para celulares, baterias de carros elétricos, e outras tecnologias de ponta.

