Viúva de ex-presidente haitiano é acusada de cumplicidade no assassinato

(Sputnik) - Martine Moise, a viúva do falecido presidente haitiano Jovenel Moise, foi acusada de cumplicidade em seu assassinato, relatou o The Washington Post na terça-feira, citando um relatório final sobre o ataque pelo juiz haitiano Walther Voltaire.

Além disso, o juiz teria indiciado 51 pessoas por seus papéis no ataque.

Jovenel Moise foi fatalmente ferido em um ataque à sua residência na noite de 7 de julho de 2021. Mais de 40 pessoas foram presas pelas autoridades haitianas durante a investigação, incluindo 18 cidadãos colombianos, cinco cidadãos dos EUA, vários policiais, dois oficiais de segurança presidencial e o suposto organizador do crime, o médico e pastor Christian Emmanuel Sanon.

O Haiti tem sido mergulhado em uma crise social e política que se agravou após o assassinato de Moise.

