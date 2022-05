Xiomara Castro diz que participará da Cúpula das Américas "somente se todos os países das Américas forem convidados"

Apoie o 247

ARN - A presidente de Honduras, Xiomara Castro, comentou neste sábado, 28, que só participará da nona edição da Cúpula das Américas que se realizará em Los Angeles em duas semanas se todos os países das Américas sejam convidados, sem exceção. Os Estados Unidos, país anfitrião, anunciaram que os governos da Nicarágua e da Venezuela não serão convidados.



"Só participarei da Cúpula se todos os países da América forem convidados, sem exceção", compartilhou a presidente em sua conta no Twitter.



Esta é a 9ª edição da Cúpula, que tradicionalmente reúne as autoridades dos países das Américas do Sul, Central e do Norte, para chegar a acordos e diálogos sobre temas que lhes dizem respeito. Será realizada em Los Angeles entre os dias 6 e 10 de junho, após ter sido adiada em 2021 devido à situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19.



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conversou na sexta-feira com a presidente Castro. A Casa Branca divulgou um comunicado informando que Castro conversou com Harris sobre "as ações que tomou para melhorar a democracia e a economia de Honduras" desde que a vice-presidente dos EUA participou de sua "inauguração histórica" ​​em janeiro do ano passado.



Nesta conversa, elas também discutiram "a cooperação entre os Estados Unidos e Honduras em uma ampla gama de questões", como a economia e as causas da migração. Da mesma forma, a vice-presidente destacou o compromisso dos Estados Unidos em promover interesses compartilhados e reiterou seu “firme apoio” às relações construídas entre os dois países.

