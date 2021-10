A batalha épica pelo lítio do México: nacionalistas vencem, 'globalistas' perdem

Além da estatização da maioria do setor energético do México, o presidente López Obrador também apresentou seu projeto de estatização do lítio edit

Alfredo Jalife-Rahme, Sputnik - Desde a nacionalização do petróleo em 1938, que teve a aprovação tácita do presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, a batalha pelo controle da energia no México tem sido épica. Um dia depois do mês da pátria, López Obrador enviou seu projeto de estatização do precioso lítio, em uníssono com a reforma elétrica.

Além das considerações específicas da reforma elétrica que daria 54% do market share para a paraestatal CFE, que hoje só tem uma minoria de 38% em seu próprio país, talvez o anúncio mais espetacular de alcance meta-histórico tenha sido sobre a estatização da exploração do lítio. Não se confundir com nacionalização, que seria virtualmente a expropriação de sua exploração por empresas estrangeiras.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, definiu corretamente que o lítio representa um mineral "estratégico" para o futuro das indústrias:

“É um mineral estratégico, a indústria tecnológica e a indústria moderna não poderão se desenvolver sem o lítio, e é sabido que o México tem lítio suficiente e isso nos permite, principalmente pensando nas novas gerações, deixar esse recurso para todos os mexicanos para o desenvolvimento do México".

Reportagem de Tabaco, mídia muito próxima do presidente e do poderoso Secretário do Interior, Adán Augusto López, deu grande alça ao acontecimento histórico que naturalmente perturbou interesses globalistas que não raro foram obscenamente antimexicanos.

A matéria resume que Augusto López, que muitos vêem como um dos finalistas à sucessão de López Obrador, "explicou que, embora até hoje existam oito concessões aprovadas para a exploração do lítio, estas continuarão em vigor se comprovarem que já começaram a exploração para iniciar a produção, indicando que é a empresa Bacanora que apresenta os maiores avanços”

Por sua própria admissão, a empresa Bacanora possui 10 concessões de mineração em áreas que cobrem 100.000 hectares no norte do estado de Sonora, sete das quais fazem parte do Estudo de Viabilidade Sonora de 2018.

Segue-se, portanto, que Bacanora está explorando apenas três concessões das dez que foram concedidas de forma muito vaga pela dupla ultra-neoliberal do governo anterior, Peña-Videgaray.

Na verdade, a Bacanora Lithium fez muito barulho, pois é uma empresa britânica com uma capitalização de mercado que passou de 108 milhões a 352 milhões de dólares em um único ano. Seu principal acionista é a empresa chinesa Ganfeng Lithium Co. Ltd., que passou sua participação de 26% para 17%.

É impressionante que, com tão escasso capital, a Bacanora tenha literalmente hipotecado 10 minas concedidas pelos governos ultra-neoliberais anteriores.

O Secretário do Interior determinou que "as concessões para outros minerais como ouro, prata e cobre permanecem, nada mais do que nenhuma dessas concessões será usada para a exploração e produção de lítio; há oito concessões outorgadas até o momento para a possível exploração de lítio, e permanecerão em vigor, desde que comprovada ao CFE e ao Ministério da Energia”.

Na véspera do anúncio histórico da nova reforma elétrica / energética, foi realizada a cúpula do lítio, na qual o presidente López Obrador se reuniu com diversas secretarias para incluir o delicado tema da exploração do lítio no México na iniciativa de reforma elétrica.

Estiveram presentes no encontro o Secretário do Interior Adán Augusto López (ultra nacionalista), o Secretário das Relações Exteriores, outro cotado para a presidência em 2024, Marcelo Ebrard, a Secretária de Economia, Tatiana Clouthier, intimamente ligada ao mundo empresarial de Monterrey e defensora da privatização a todo custo, e o diretor da CFE, Manuel Bartlett Díaz.

As posições eram amplamente conhecidas. De forma muito desajeitada, Tatiana Clouthier - que, aliás, não é economista e é apenas uma professora de inglês ligada às empresas do bilionário Alfonso Romo, que foi chefe do gabinete econômico do presidente López Obrador - expôs em seu depoimento no Twitter sua relação com o polêmico governador de Sonora, Alfonso Durazo, que praticamente queria doar o lítio do importante estado que governa para Albright Stonebridge e o banco Rothschild com seu vassalo George Soros.

Tatiana Clouthier e Alfonso Durazo foram severamente criticados por se preocuparem mais com negócios privados do que com o bem geral do país, especificamente se referindo ao lítio.

É evidente que as duas posições de rendição globalistas de Durazo e Clouthier foram derrotadas perante os dois nacionalistas soberanos de Tabasco: López Obrador e o candidato proto-presidencial Adán Augusto López.

Há uma mudança significativa no leme nacionalista soberano quando a gestão do lítio é retirada do secreto Ministério da Economia e passa a ser controlada pelo Ministério da Energia, mais nacionalista, e pelo paraestatal CFE.

A anterior reforma energética neoliberal do governo anterior, da dupla Peña-Videgaray, de forma inusitada, foi para entregar o petróleo mexicano aos escritórios (literalmente!) Do jornal Financial Times de Londres.

Agora entende-se a furiosa reação deste jornal globalista que destrói catastroficamente a iniciativa energia / eletricidade que, em sua opinião, “é atormentada por medidas radicais que incluem a eliminação dos reguladores energéticos independentes”. Portanto, não são "independentes", mas sim dependentes do eixo financeiro de The City / Wall Street, que tanto o Presidente López Obrador como o seu Secretário do Interior anunciaram o desaparecimento da Comissão Nacional de Hidrocarbonetos (CNH) e da Comissão Reguladora de Energia (CRE), organizações que disse terem sido "criadas para limitar as funções do CFE e beneficiar os produtores privados" (López Obrador dixit), enquanto Adán Augusto López detalhou que o Centro Nacional de Consumo de Energia (CENACE), que garante o despacho e as tarifas do setor elétrico nacional, passaria a fazer parte do CFE.

O Financial Times se engana e / ou desinforma - a esta altura não se sabe mais - de que “a futura exploração do lítio é nacionalizada”, ao confundir estatização com nacionalização.

Se fosse uma nacionalização, as 10 concessões outorgadas à Bacanora Lithium teriam sido simplesmente desapropriadas / alienadas.

O Financial Times também exagera, talvez porque serão afetados os interesses empresariais britânicos e / ou de seus aliados da palha espanhola, como Repsol e Iberdrola, muito próximos do ex-presidente ultraneoliberal Felipe Calderón, já que o poder estatal do mercado de CFE passaria dos atuais 38% - o que é aberrantemente anômalo para um governo nacionalista / soberanista - para 54%, o que daria ao menos à empresa um controle ligeiramente majoritário de 16% para a CFE paraestatal.

FT cita unilateralmente, sem antítese dialética, uma ex-"reguladora" Monserrat Ramiro, que hoje é bolsista do Wilson Center e foi a ponta de lança da desnacionalização de energia / eletricidade do México com a dupla Peña / Videgaray, que denuncia que a iniciativa em questão "vai destruir o mercado de eletricidade e com ele o potencial de desenvolvimento econômico do México". Nem mesmo Casandra foi tão longe!

Monserrat Ramiro mostra seu réquiem do nada: "Isso vai prejudicar os mexicanos, sem falar nos consumidores industriais e participantes da indústria de energia." Que sombrio!

Com seu velho truque de convocar "especialistas" clandestinos, o FT também ataca a "nacionalização do lítio" e coloca no epitáfio de sua lápide financista neoliberal que resta saber se "sua extração seria lucrativa aos preços atuais".

Seja como for, os globalistas da rendição perderam e os nacionalistas soberanos triunfaram.