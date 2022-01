Venezuela exige a devolução de bens de sua embaixada roubados pelos EUA

Apoie o 247

TeleSur - O chanceler venezuelano Félix Plasencia exigiu nesta quarta-feira a devolução dos bens diplomáticos usurpados em 2019 daquele país latino-americano nos Estados Unidos (EUA).

O líder da diplomacia venezuelana exortou os Estados Unidos a "instruir as autoridades correspondentes e responsáveis, no respeito ao estado de direito daquele país, para que os bens diplomáticos, a sede diplomática, bem como a sede de nosso consulado geral em Nova York .”

O funcionário lembrou que esses bens foram anteriormente ultrajados, invadidos e roubados dos venezuelanos; e hoje eles estão sendo destruídos.

O chanceler enfatizou que esses bens devem ser devolvidos ao povo venezuelano e ao governo legítimo da Venezuela chefiado pelo presidente Nicolás Maduro Moros.

Plasencia também pediu ao secretário de Estado, Anthony Blinken, que siga o exemplo do governo boliviano, que recentemente recuperou e devolveu uma série de bens pertencentes à sede diplomática venezuelana no país andino, roubados por supostos diplomatas do falso governante, Juan Guaidó. , e vendido enquanto a presidente de fato Jeanine Áñez estava no comando do país andino.

Nesse sentido, o chanceler agradeceu o gesto do presidente boliviano, Luis Arce, e aplaudiu o trabalho da polícia do país andino.

Além da sede da diplomacia venezuelana (residência, consulado e embaixada), a Venezuela exige que Washington devolva outros bens usurpados, como obras de arte, documentos e outros, propriedade do governo e do povo do país latino-americano.

