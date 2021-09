Alberto Fernández afirma que continuará lutando pela unidade

Alberto Fernández expressou que o maior desafio é dar continuidade ao processo de reativação já iniciado, promover empregos e garantir a educação e a saúde de nosso povo, acrescentando que este deve ser o norte em todas as ações do governo edit

(Prensa Latina) - O presidente argentino, Alberto Fernández, disse nesta quinta-feira, 16, que continuará a garantir a unidade de seu espaço político ‘Frente de Todos’ com base no respeito, enquanto sua administração continuará a se desenvolver como julgar conveniente.

“Por isso fui eleito”, afirmou o presidente em mensagem veiculada nas redes sociais com a qual quebrou o silêncio após especulações de alguns setores sobre uma crise em seu governo após o revés nas primárias do domingo passado e a decisão de vários dirigentes de disponibilizar sua posição.

Fernández insistiu que a aliança que compõe o governo deve ouvir a mensagem das urnas e agir com toda a responsabilidade.

Devemos, disse ele, e faremos, para garantir que as necessidades de nosso povo sejam atendidas.

Por outro lado, destacou que devem dar respostas honrando o compromisso assumido em dezembro de 2019, perante a sociedade, salientando que este não é o momento para suscitar disputas que nos desviem desse caminho.

Em outro trecho de sua mensagem, expressou que o maior desafio é dar continuidade ao processo de reativação já iniciado, promover empregos e garantir a educação e a saúde de nosso povo, acrescentando que este deve ser o norte em todas as ações do governo.

O chefe do Estado agradeceu ao governo neste momento difícil pelo apoio dos governadores, autarcas, dirigentes do movimento sindical e dos cidadãos e apreciou o gesto das organizações sociais e de todos aqueles que manifestaram o seu carinho promovendo uma mobilização em seu apoio.

Mesmo assim, pediu a todas as forças que mobilizassem e construíssem a epopéia militante para ajudar homens e mulheres argentinos a desvendar o dilema que surge diante das eleições marcadas para novembro próximo.

'Existem dois modelos de país concorrente em debate nestas eleições: aquele que não acredita no trabalho e na produção e apenas promove a especulação financeira, e aquele que acredita que com uma produção vigorosa iremos recuperar a dignidade do trabalho para todos', insistiu o presidente em sua mensagem, onde disse que a arrogância e a arrogância não aninham nele.

Noutra secção, esclareceu que a gestão do Governo continuará a desenvolver-se da forma que considerar adequada.

'Foi para isso que fui escolhido. Vou fazer isso sempre convocando o encontro entre os argentinos', frisou.

Por último, sublinhou que continuará a garantir a unidade da Frente de Todos a partir do respeito por si próprios.

“É tempo que nossa única obsessão era promover a prosperidade dos homens e mulheres de nosso país", disse ele.