Após perdas de U$S 20 milhões, FMI insta El Salvador a reconsiderar status oficial dado ao Bitcoin

Sputnik - O conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) instou El Salvador a retirar do Bitcoin o status de moeda legal.

Em declaração nesta terça-feira (25), o FMI sugeriu ao país da América Central que repense a decisão de adotar a criptomoeda como oficial.

A instituição sustenta que, devido aos grandes riscos, o Bitcoin pode se tornar um grande obstáculo caso o país tente obter um empréstimo da organização.

No ano passado, El Salvador buscou um empréstimo de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,07 bilhões) do FMI, mas as negociações foram frustradas pelas preocupações do fundo com a adoção do Bitcoin como moeda corrente no país.

Diretores executivos do FMI, que representam as 190 nações integrantes do organismo multilateral, destacaram os riscos do Bitcoin à "estabilidade e integridade financeira e à proteção do consumidor". Eles ainda apontaram riscos fiscais.

De acordo com informações da Bloomberg, El Salvador tornou a criptomoeda legal, equiparando-a ao mesmo status do dólar, em setembro do ano passado. A decisão fez do presidente salvadorenho Nayib Bukele, um ícone entre entusiastas de criptoativos.

O país é o único do mundo a dar ao Bitcoin, um ativo que não é emitido ou lastreado por um banco central nacional, o status de moeda oficial.

O país começou a comprar Bitcoins no ano passado, quando a cotação estava em torno de US$ 50 mil (cerca de R$ 272 mil). O problema é que a criptomoeda está sob forte desvalorização.

Até esta terça-feira (25), ela desvalorizou 45% em relação ao seu pico de US$ 68 mil (quase R$ 370 mil) de novembro do ano passado. Dessa forma, El Salvador perdeu cerca de US$ 20 milhões (R$ 108,8 milhões) nos últimos meses.

Os executivos do FMI insistiram para que as autoridades salvadorenhas encaminhem uma forma de restringir o escopo da lei que oficializou o Bitcoin no país, retirando o seu status legal.