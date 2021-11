Arce afirma que não permitirá golpe da direita boliviana contra seu governo

Apoie o 247

TeleSur - Diante de milhares de moradores da cidade de Shinahota e do departamento de Cochabamba, no centro da Bolívia, o presidente Luis Arce respondeu nesta quinta-feira à direita local, destacando que o povo organizado não permitirá que tentem novos golpes e derrubem seu governo.

Num ato de defesa da democracia e do processo de mudanças em curso no país, o chefe de Estado lembrou que o presidente da comissão cívica de Santa Cruz, Rómulo Calvo, disse abertamente que “o governo de Lucho Arce deve ser derrubado”.

Esta es la expresión de un pueblo que está cansado de intentos golpistas y que quiere trabajar para seguir construyendo una Patria digna. Muchas gracias por el cariño y el respaldo a nuestras y nuestros hermanos del Trópico de #Cochabamba.#EstamosSaliendoAdelante

No entanto, o presidente disse: “Do Chapare, irmãos, em conjunto dizemos ao povo boliviano, não vamos permitir”, disse ele à multidão convocada pelas seis federações do Trópico de Cochabamba.

Também participam do evento o ex-presidente Evo Morales e o chefe do Senado, Andrónico Rodríguez, entre outros.

La vieja derecha neoliberal, al darse cuenta de que nuevamente trabajamos para y por el pueblo, y logramos resultados, comienza a diseñar lo único que sabe, intentos golpistas. Sin embargo, el pueblo va a defender la democracia y el crecimiento económico. #EstamosSaliendoAdelante

Arce avaliou que essas declarações corroboram que a direita golpista quer tirar com violência e não com espírito democrático o que o povo ganhou nas urnas em outubro de 2020. Acrescentou que a violenta oposição quer que o governo falhe e perca o apoio popular.

O evento foi originalmente convocado para comemorar o segundo aniversário do golpe de novembro de 2019, que obrigou o então presidente Evo Morales a renunciar, mas se tornou uma oportunidade para defender a revolução democrática e cultural em curso na Bolívia.

Segundo o senador do Movimento ao Socialismo (MAS) pela região, Leonardo Loza, a mobilização tem como objetivo repudiar os atos violentos ocorridos nas últimas horas, que têm "intenções meramente políticas e nada de real, nada de concreto", disse ele.

Ele ressaltou que “há dois anos [do golpe contra Evo], um ano em que a economia foi destruída, a Constituição e os direitos humanos foram violados, e outro ano em que recuperamos democraticamente o país, que é redirecionado social, econômica e produtivamente à frente do nosso irmão Lucho (Maple)".

O ato ocorre em meio a tentativas da direita local, disfarçada de comitês cívicos, de articular uma greve nacional por tempo indeterminado e derrubar o governo legítimo eleito nas urnas em outubro de 2020. A greve é ​​apoiada pelos comitês cívicos de Potosí e Tarija.

Dirigentes que usan comités cívicos como células políticas de la derecha racista y senadoras vinculadas al separatismo anuncian desacato al gobierno democrático elegido por el pueblo y piden cierre del Legislativo. Está claro que la abrogación de leyes es una excusa para el golpe

A intenção de derrubar o governo de Arce foi expressamente declarada pelo presidente da chamada Comissão Cívica de Santa Cruz, Rómulo Calvo. Essas comissões inicialmente levantaram a exigência de que o Executivo revogasse uma lei contra a lavagem de dinheiro, mas com o tempo passaram a exigir sua renúncia.

De acordo com reportagens da imprensa, a greve não tem conseguido se consolidar em todo o país, embora haja bloqueios de estradas e rodovias no departamento de Santa Cruz, protestos de rua e bloqueios de estradas em Potosí, e uma mobilização de motoristas de transporte pesado foi anunciada nesta quinta-feira à tarde em Cochabamba. No resto do país, a vida é normal.

O ministro Eduardo del Castillo reconheceu os novos generais da Polícia Boliviana na quinta-feira e os encarregou de defender a democracia e os direitos do povo com base em sua Constituição.