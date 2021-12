Argentina rechaça comentários de Boris Johnson sobre as Ilhas Malvinas: "retórica militarista"

Apoie o 247

247 - A Argentina protestou neste sábado (25) contra as declarações do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a respeito da suposta soberania de Londres sobre as Ilhas Malvinas e outros arquipélagos do sul do Oceano Atlântico

Na tradicional saudação de Natal, o líder britânico mencionou as Ilhas Malvinas e frisou que 2022 marcará os 40 anos da guerra de 1982, aludindo a uma vitória diplomática de Londres apesar de "protestos ruidosos de alguns".



Johnson garantiu que "uma coisa que permanece absolutamente inalterada é o compromisso do Reino Unido com as Ilhas Falkland [Malvinas] e seu povo. É um compromisso tão firme quanto quando o general Moore aceitou a rendição do general Menendez. E posso prometer agora que isso não vai mudar", disse o chefe do Governo britânico.

Em resposta, Guillermo Carmona, secretário das Malvinas, Antártida e Atlântico Sul na chancelaria, comentou à rádio local Radio Nihuil que "apelar para argumentos militares é desnecessário justamente quando o 40º aniversário da guerra está prestes a acontecer".



Carmona argumentou que “quando faltam motivos, surge a retórica militarista: gabar-se de uma vitória militar que o direito internacional não reconhece como título de soberania, apenas reabre as feridas da guerra e ignora 38 anos de democracia argentina”. (Com informações da Telesur).

