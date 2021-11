Argentina reivindica seu direito às Malvinas perante a OEA

O ministro Santiago Cafiero reivindicou perante a Assembleia Geral da OEA o direito de seu país sobre as Ilhas Malvinas e a necessidade de se chegar a uma solução pacífica por meio do diálogo com o Reino Unido sobre o disputa de soberania desse território edit

TeleSur - O Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, reivindicou perante a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) o direito de seu país sobre as Ilhas Malvinas e a necessidade de se chegar a uma solução pacífica por meio do diálogo com o Reino Unido sobre o disputa de soberania desse território.

É uma declaração apresentada nesta sexta-feira pelo representante do Brasil e aprovada pelo órgão regional para que ambos os governos retomem as negociações sobre aquele território, Geórgia do Sul, Sandwich do Sul e os respectivos espaços marítimos e insulares o mais rápido possível. Lei 27.558, do Conselho Nacional para os Assuntos Relacionados às Ilhas Malvinas, promulgada em agosto de 2020 pelo Executivo da nação.

O chefe da diplomacia argentina destacou que “nossa Constituição Nacional o reconhece ao estabelecer em sua primeira cláusula transitória que a recuperação de ditos territórios e o exercício pleno da soberania, respeitando o modo de vida de seus habitantes e de acordo com os princípios do direito internacional. lei, constituem um objetivo permanente e inalienável do povo argentino ”.

Ao que acrescentou estar respaldado pela vontade e sentimento unânime do povo argentino e pela histórica solidariedade americana, já que “é um objetivo que transcende os Governos e constitui uma verdadeira política de Estado, sobre a qual todas as forças concordam com as políticas de meu país”.

Cafiero também destacou o apoio da OEA, expresso em mais de 30 resoluções e declarações nela adotadas desde 1982, e que demonstram o consenso histórico sobre as Malvinas, tema que consideram de permanente interesse hemisférico, e que nesta ocasião incluída mais uma vez com o apoio do Brasil, Equador, Paraguai, México, Bolívia, República Dominicana, Nicarágua, Peru, Guatemala, Chile, Panamá e El Salvador, entre outras nações.

O alto funcionário detalhou que na resolução 2065 de 1965 da Assembleia Geral das Nações Unidas, definiu a questão das Malvinas como um caso especial e particular de descolonização.

O que, como Cafiero detalhou, a torna "um território colonial, mas não uma cidade colonizada, e ao contrário dos casos clássicos de colonialismo nas Malvinas não há nenhuma cidade sujeita à subjugação, dominação ou exploração por uma potência colonial", enquanto lamentavam os ingleses posição de recusa em restabelecer o diálogo bilateral.

Argentina e Reino Unido viveram um conflito armado de dois meses pela soberania das Malvinas iniciado em 2 de abril de 1982, durante o qual morreram 649 argentinos, três ilhéus e 255 britânicos.