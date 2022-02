Bolívia descobre reserva de gás que será maior do país

As reservas de gás no novo poço Margarita 10 chegam a 350 bilhões de pés cúbicos e se tornarão o maior produtor de gás do país edit

ABI - O presidente do Colégio de Engenheiros de Petróleo da Bolívia, Carlos Zavaleta, mencionou nesta segunda-feira que as reservas de gás no novo poço Margarita 10 chegam a 350 bilhões de pés cúbicos e se tornarão o maior produtor de gás do país, com um volume de 3 milhões de metros cúbicos por dia (MMmcd).

“Esta descoberta é um marco e traduzir-se-á num maior rendimento económico para o país com uma receita petrolífera superior a 250 milhões de dólares por ano. Os projetos exploratórios realizados pelo Ministério de Hidrocarbonetos e YPFB estão dando bons resultados”, disse o engenheiro de petróleo à rádio Patria Nueva.

Ele destacou que o poço está localizado nos departamentos de Tarija e Chuquisaca, e foi descoberto com um investimento de US$ 70 milhões.

No sábado, o presidente Luis Arce Catacora confirmou a descoberta de reservas de gás no poço Margarita 10, que se tornará o maior poço produtor do país, com volume de 3 MMmcd.

O presidente executivo da Bolivian Fiscal Oilfields (YPFB), Armin Dorgathen, garantiu que o poço também permitirá a expansão das redes de gás nas residências bolivianas e garantirá combustível no transporte, entre outros.

