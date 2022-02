Bolívia investirá mais de US$ 800 milhões na industrialização do lítio

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou um investimento de mais de 800 milhões de dólares em usinas de hidróxido de lítio e materiais catódicos para a fabricação de baterias de alta potência, que aproveitarão as reservas desse mineral no sal planos.

"Planejamos um investimento de mais de 5,8 bilhões de bolivianos [833 milhões de dólares] nos próximos anos para a construção de usinas de hidróxido de lítio e materiais catódicos para conseguir a industrialização (...) de nossos recursos evaporíticos", disse Arce. na cidade altiplânica de Oruro (oeste).

A Bolívia tem em sua salina mais importante, Uyuni, no departamento de Potosí (sul), a maior reserva provada de lítio do mundo, estimada em cerca de 21 milhões de toneladas, às quais se somam as das salinas de Pastos Grandes, em no mesmo distrito, e Coipasa, no departamento de Oruro, onde Arce esteve nesta quarta-feira.

O anúncio presidencial pode esclarecer dúvidas sobre os planos governamentais de exploração de lítio, paralisados ​​desde o golpe de 2019 contra o governo de Evo Morales (2006-2019), que havia assinado contratos preliminares com empresas alemãs e chinesas.

Arce disse que os projetos de valor agregado do lítio aproveitarão o metal que a Bolívia planeja produzir em suas salinas, localizadas a quase 4.000 metros acima do nível do mar, por meio da técnica chamada Extração Direta de Lítio (DDL).

Para a seleção de um ou mais parceiros estratégicos estrangeiros em projetos da EDL, tecnologia que encurta os processos de produção, o governo está negociando atualmente com oito empresas estrangeiras que apresentarão suas propostas finais em abril, segundo relatórios oficiais.

O governante indicou que será construída a partir do final deste ano uma central da EDL no salar de Coipasa, com um investimento equivalente a quase 200 milhões de dólares.

