Bolsonaro não cumprimenta Gabriel Boric por sua eleição no Chile

Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o único líder dos 9 maiores países da América do Sul que ainda não felicitou Gabriel Boric por sua eleição no Chile, candidato de esquerda, do partido CS (Convergência Social), que venceu neste domingo (19), o 2º turno das eleições presidenciais.

Ele derrotou o candidato de extrema-direita José Antonio Kast, do PR (Partido Republicano), considerado o “Bolsonaro chileno”.

Boric foi cumprimentado nas redes sociais pelos presidentes da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do Peru, da Bolívia, do Equador, da Venezuela e do Paraguai.

