Boric nomeia especialista em Direitos Humanos e em povos originários como chefe de gabinete

247 - O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, nomeou, nesta quarta-feira (12), Matías Meza-Lopehandía Glaesser como seu futuro chefe de gabinete. Especialista em direitos humanos diplomado pela London School of Economics and Political Science (LSE), Glaesser é do partido Convergencia Social e assessorou Boric durante sua campanha.

Glaesser também é especialista em povos originários. Sua tese estudantil é intitulada "Território e autonomia dos povos indígenas no Chile: uma visão do ordenamento jurídico chileno e a urgência do reconhecimento".

Em conjunto com Nancy Yáñez e José Aylwin, o jurista escreveu o livro "Povos Indígenas e Direito", que trata dos avanços no reconhecimento jurídico e político dos povos originários chilenos.

Atualmente, Glaesser trabalha como funcionário da Biblioteca do Congresso. Ele escreveu diversas colunas na imprensa sobre o processo constitucional chileno. (Com informações da TeleSur).

