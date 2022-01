Chanceler cubano denuncia EUA e diz que América Latina não é quintal de ninguém

O diplomata cubano ressaltou que a política dos Estados Unidos busca limitar as soberanias para garantir interesses de dominação edit

TeleSur - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, destacou nesta sexta-feira que a América Latina e o Caribe não são o quintal de ninguém.

As declarações do chanceler cubano respondem aos comentários do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que qualifica a região latino-americana como quintal dos Estados Unidos.

Nesse sentido, Bruno Rodríguez destacou a posição revolucionária e soberana da América Latina e do Caribe, após as declarações de Joe Biden durante a súmula do primeiro ano de sua presidência, onde destacou que seu governo estava examinando os contextos de países como Chile, Argentina e Venezuela.

Da mesma forma, o presidente norte-americano culpou o ex-presidente Donald Trump pelas más relações que Washington mantém com as nações da região.

"O sistema pan-americano hegemônico promovido pelos EUA desde o século 19 persegue essa ambição racista e colonialista, entrou em crise há muito tempo e não vai se recuperar", disse o diplomata cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

Nesse sentido, o vice-diretor de Europa e Canadá na embaixada de Havana, Nelson Tamayo, especificou que o governo dos Estados Unidos não consegue administrar seus conflitos internos, mas gera um desequilíbrio nas relações internacionais, além de aproveitar as lacunas sociais na dependência de seus interesses.

Segundo o diretor-geral para a América Latina e o Caribe do Ministério das Relações Exteriores, Eugenio Martínez, apesar das boas intenções que o presidente norte-americano possa ter tido com seu comentário, ele acabou sublinhando os verdadeiros propósitos da política norte-americana.

