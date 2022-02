Chile: com paridade de gênero, Boric anuncia subsecretários do governo

Apoie o 247

TeleSur - O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anunciou na terça-feira as 39 pessoas que estarão à frente dos diferentes subsecretários de seu futuro governo, e cuja composição é composta por 20 homens e 19 mulheres.

Esse equilíbrio entre os eleitos continua com a linha evidenciada por Boric na eleição de seu gabinete ministerial; ao expressar como uma das prioridades "trabalhar em equipe, estar sempre à altura dos desafios que as pessoas precisam e sempre lembrar como chegamos até aqui".

A partir de 12 de março tomará posse o novo Gabinete Boric, sobre o qual o futuro presidente detalhou que possui uma equipe com as capacidades necessárias para comandar o processo de transformação que o país sul-americano necessita.

Das 39 nomeações feitas pelo futuro chefe de Estado, 24 pertencem à coalizão de esquerda Aprovo Dignidade, formada pela Frente Ampla e partidos comunistas; dois do Partido Socialista e outros dois do Partido para a Democracia (ambos de centro-esquerda); e os 11 restantes não têm filiação em nenhuma formação política, ou seja, são independentes.

Assim, Manuel Monsalve, Miguel Crispi Serrano e Eduardo Vergara foram eleitos subsecretários do Ministério do Interior; enquanto Valeska Naranjo Dawson atuará como Subsecretária Geral do Governo; e Macarena Lobos Palacio o fará como subsecretário-geral da Presidência.

Enquanto isso, Claudia Sanhueza Riveros atuará como Subsecretária de Finanças; Luz Vidal Huiriqueo em Mulheres e Equidade de Gênero; e Ximena Carolina Fuentes Torrijo, e José Miguel Ahumada Muga em Relações Exteriores.

Da mesma forma, Javiera Petersen Muga, Verónica Ilse Kunze Neubauer e Julio Salas Gutiérrez assumirão o cargo de Subsecretário de Economia, Desenvolvimento e Turismo; assim como Nicolás Cataldo Astorga, María Isabel Díaz Pérez e Verónica Figueroa Huencho como subsecretários da pasta de Educação.

O Ministério do Meio Ambiente terá como subsecretário Maximiliano Proaño Ugalde; enquanto o Trabalho e Previdência Social contará com os serviços de Giorgio Boccardo Bosoni e Cristian Larraín Pizarro.

Em 19 de dezembro, Gabriel Boric venceu o segundo turno das eleições chilenas, no qual obteve aproximadamente 55% dos votos, ante os 44 pontos percentuais alcançados pelo candidato de direita José Antonio Kast.