Chile: documentos mostram participação da Austrália com a CIA no golpe contra Allende

247 - O National Security Archive, instituição de pesquisa ligada à Universidade de Georgetown, publicou nesta sexta-feira, 10, na véspera do 48º aniversário do golpe militar que derrubou o governo de Salvador Allende no Chile, documentos inéditos que revelam a colaboração que a Austrália prestou à CIA para apoiar a intervenção dos Estados Unidos no país.

O Serviço Secreto de Inteligência Australiana (Asis, na sigla em inglês), a pedido da CIA, abriu um escritório secreto em Santiago, capital do Chile, para realizar “operações de espionagem clandestina”, parte do “esforço multinacional para desestabilizar o governo” da Unidade Popular (partido de Allende).

Os espiões só saíram totalmente do país sul-americano após o golpe militar, em 1973, que deu origem à ditadura comandada por Augusto Pinochet, uma das mais sangrentas ditaduras militares latino-americanas da época.

