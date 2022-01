Chile: os desafios na agenda de gênero do governo de Gabriel Boric

Apoie o 247

Alexis Polo González, Sputnik - O gabinete do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, formado por 14 mulheres e 10 homens, será o primeiro da história do país com maioria feminina. O Sputnik conversou com a Coordenadora Feminista do 8M e a Rede Chilena contra a Violência contra a Mulher para conhecer os desafios do novo governo na agenda de gênero.

Além da predominância de mulheres no gabinete apresentado por Boric em 20 de janeiro, dois ministérios serão chefiados por pessoas abertamente LGBTIQA+ pela primeira vez no país: o professor Marco Ávila será o ministro da Educação e a professora Alexandra Benado assumirá como Ministro dos Esportes.

Ao mesmo tempo, a ex-presidente da Faculdade de Medicina, Izkia Siches, que liderou a campanha presidencial de Gabriel Boric, será a primeira mulher a assumir o Ministério do Interior e Segurança Pública.

Tanto a nomeação de Siches, como de todo o gabinete, não deixou indiferente o mundo feminista, que encara positivamente a eleição das novas autoridades.

Gabinete de Boric: feminismo e paridade

Pamela Valenzuela, porta-voz da Coordenadora Feminista do 8M, em conversa com o Sputnik, valorizou a nomeação do novo gabinete ministerial: "Para o feminismo, a paridade é um piso mínimo e não um teto. Tem sido uma questão fundamental para alcançar a igualdade, justiça e direitos políticos. A paridade é o mínimo, já que é mínimo reconhecer que historicamente não houve igualdade substantiva neste país", disse.

"Historicamente, mulheres e dissidentes, migrantes, afrodescendentes foram discriminados. Igualdade substantiva significa reconhecer que isso existiu e tomar medidas políticas reais para repará-lo. Nesse sentido, essa paridade que aparece hoje é um bom sinal e fala da poder do feminismo que conseguiu instalar esses debates de forma transversal e os tornou incontornáveis ​​até mesmo para o marco institucional. Tanto que o governo eleito, que inclui uma agenda feminista em seu programa, o incluiu", disse a porta-voz.

Valenzuela explicou ao Sputnik que da Coordenadora Feminista do 8M eles saúdam a nomeação de Antonia Orellana como Ministra da Mulher e da Igualdade de Gênero, pois ela é uma pessoa com uma longa carreira política no movimento feminista de base e para elas significa que finalmente terão um interlocutor válido com o qual desenvolver e implantar políticas. A porta-voz foi enfática ao apontar que vão continuar na rua, com autonomia e projeto próprio, mas acolhem com agrado esta nomeação.

Isadora Castillo, integrante da Coordenação Nacional da Rede Chilena contra a Violência contra a Mulher, disse à Sputnik que "nos parece positivo ver tantas mulheres no comando da representação pública, vemos que houve uma mudança importante nos últimos anos, o governo de Michelle Bachelet (2014-2018) teve um gabinete conjunto e hoje temos um gabinete majoritariamente feminino. Além disso, temos a Convenção Constitucional, que é um órgão totalmente conjunto."

"Nesse sentido, não só as mulheres se posicionam, mas também nossas visões, nossas experiências, nossas formas de entender o mundo. Nesse sentido, valorizamos positivamente", acrescentou.

Mulheres: vítimas da violência, da pandemia e da insegurança no trabalho

Segundo o estudo da OCDE Igualdade de Gênero no Chile, ainda é comum no Chile a visão patriarcal onde o homem mantém e sustenta sua família e a mulher que fica em casa e cuida do lar. Isso significa que as mulheres passam mais horas cuidando dos filhos e do trabalho doméstico. A taxa de emprego feminino no Chile é quase 20 pontos percentuais menor que a masculina, uma diferença muito maior do que a média dos países da OCDE.

A OCDE observa que a pandemia de COVID-19 expôs desafios pré-existentes de uma maneira sem precedentes. Quatro quintos das mulheres chilenas que deixaram de trabalhar durante a pandemia não procuraram um novo emprego.

Castillo explicou ao Sputnik que a crise da saúde afetou seriamente as mulheres, já que antes da pandemia elas eram as que tinham empregos mais precários, informais e mal remunerados.

A integrante da Coordenação Nacional da Rede Chilena contra a Violência contra a Mulher comentou que "os empregos que a maioria das mulheres costumam acessar são precários e essa precariedade se aprofundou ainda mais durante a pandemia. Trabalho doméstico e em casa , nesta época que viveu muito mais em casa, é preciso maior cuidado e toda essa sobrecarga de trabalho recaiu sobre as mulheres e elas não puderam retornar ao trabalho.

Castillo afirmou que há alguns desafios que estão pendentes há algum tempo, como a Lei Integral sobre Violência contra a Mulher, que está adormecida no Congresso há mais de cinco anos, e estabelecer um sistema educacional onde possam ser desenvolvidas mudanças que visem em vidas livres de violência.

"Devemos ter essa visão que dê conta da violência contínua contra a mulher. Não estamos falando apenas de violência explícita, mas de uma série de manifestações que são implícitas, que são simbólicas, são as que também são mais naturalizadas e as que que finalmente contribuem para a produção e reprodução dessa violência extrema", acrescentou Castillo.

Por sua vez, a porta-voz da Coordenadora Feminista do 8M, Pamela Valenzuela, explicou ao Sputnik que para elas há demandas que são urgentes. Uma delas é que o processo constitucional termine, chegue a bom termo e que o Governo não seja um obstáculo a este processo. Valenzuela comentou que espera que "a Convenção possa manter sua autonomia e independência dos poderes fáticos que existem no país, pois é também um poder constituinte que vem dos povos que se mobilizaram desde outubro de 2019".

O processo constituinte e as demandas feministas

A Convenção Constitucional, por meio da Comissão de Participação Popular, criou um mecanismo de participação cidadã denominado Iniciativas Populares de Normas, graças ao qual pessoas físicas e organizações da sociedade civil podem apresentar propostas de normas constitucionais para que sejam deliberadas no órgão. Claro, eles devem reunir 15.000 patrocínios para serem discutidos na Convenção Constitucional.

A Rede Chilena contra a Violência contra a Mulher participou de uma articulação que apresentou uma iniciativa padrão que busca garantir uma vida livre de violência para mulheres, crianças, diversidades e dissidências de gênero e sexo. Esta iniciativa conta com 11.000 patrocínios e tem até 1 de fevereiro para atingir as 15.000 assinaturas necessárias.

"Existem várias iniciativas que surgiram do mundo feminista em diferentes áreas. Vemos nossa intenção de participar junto com outras organizações como um processo pedagógico que implica unir, poder pensar, participar popularmente e por outro lado vemos que o A nova constituição pode ser uma ferramenta —embora estejamos claros que não será a solução e não erradicará a violência contra as mulheres— que pode abrir novas possibilidades que podem melhorar a vida das mulheres", disse Isadora Castillo.

Pamela Valenzuela explicou que a intenção da Coordenadora Feminista do 8M é continuar avançando para que todas as pessoas que foram discriminadas desde os espaços do poder político, desde o acesso até a definição das rédeas do país, de nossas vidas e comunidades, sejam incluídas .

"Avançar o máximo possível e contestar, tanto dentro da Convenção como fora dela, que esta nova Constituição, na qual quisemos escrever de próprio punho como queremos viver nossos direitos, tenha em suas páginas o que debateram e deliberaram democraticamente em todos os territórios", concluiu Valenzuela.