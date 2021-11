Colômbia registra violência contra mais de 14.200 indígenas

Apoie o 247

TeleSur - Na semana passada, a Organização Nacional Indígena da Colômbia (ONIC) apresentou o Terceiro Relatório de Impactos sobre Direitos Humanos e Violações do Direito Internacional Humanitário que ocorreram contra Povos Indígenas, Nações e Comunidades, onde foram relatadas cerca de 14.270 vítimas.

De acordo com o documento da ONIC, como Autoridade Nacional do Governo Indígena e por meio do Conselho dos Direitos dos Povos Indígenas, Direitos Humanos e Paz, os eventos foram registrados de 1º de abril a 30 de setembro de 2021.

Os números reafirmam que o último trimestre foi o mais violento em relação aos dois anteriores, onde no primeiro trimestre foram 3.774 vítimas de violações de direitos humanos contra nações e povos indígenas e no segundo trimestre cerca de 631 pessoas.

“Hoje a Organização Nacional Indígena da Colômbia lamenta profundamente a situação que vivem comunidades indígenas, povos e nações inteiras na Colômbia, conforme identificamos por meio de nossas organizações afiliadas e não afiliadas”, indicou o relatório da ONIC.

De acordo com o documento, o principal impacto registrado foi o confinamento da população indígena com 10.021 pessoas feridas, o que significou 70,22% do total de vítimas. Essas pessoas se sentem presas em seus próprios territórios na presença de grupos armados legais e ilegais.

O confinamento atinge principalmente os departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca e Nariño, na presença de grupos armados legais e ilegais que geram "ansiedade e medo por suas ações violentas, o que leva ao confinamento de membros da comunidade", acrescenta o texto.

Da mesma forma, o deslocamento forçado segue na lista dos principais problemas, com 25,69% de indígenas deslocados (3.666).

Después de 11 misiones humanitarias a los dptos de Choco y Antioquia la iglesia católica y organizaciones de DDHH, dan cuenta de la grave situación, incremento de los desplazamientos,

confinamientos y asesinatos, dónde el estado es el principal victimario aseguran. @teleSURtv pic.twitter.com/4QYmXugQxe PUBLICIDADE November 18, 2021

Por sua vez, o assédio afetou 163 indígenas, o que representa 1,14%. Em seguida, vem o recrutamento forçado, que foi um indicador surpreendente nessa medição, já que no segundo relatório trimestral do ano apresentado pelo Conselho dos Direitos dos Povos Indígenas, Direitos Humanos e Paz, o fato ocupava o último lugar da lista.

O recrutamento forçado aumentou da caixa 17 para a 4, com o recrutamento de 134 indígenas, o que representou 0,94 por cento. Esses recrutamentos foram denunciados pelos líderes indígenas das reservas Zenú e Emberá Katío, com mais de 130 crianças recrutadas em suas comunidades por grupos armados no sul de Córdoba.

A ONIC “exige e exorta o Governo Nacional” a intervir com uma abordagem indígena diferenciada e de acordo com as autoridades tradicionais e suas organizações representativas, para “concretizar um Plano de Emergência Integral e imediato e uma Política Pública holística de acordo com os nossos costumes e tradições . ”, Enfatiza o Relatório.

Além disso, exigem que o Acordo de Paz, especialmente seu Capítulo Étnico, seja integralmente implementado, além de iniciar o processo de diálogo com o Exército de Libertação Nacional (ELN) e o desmantelamento do paramilitarismo no país.